У Єврокомісії планують виділити 20 млрд євро на оборонні проєкти з Україною

Європейська комісія планує виділити близько 20 млрд євро невикористаних кредитів для оголошення конкурсу оборонних проєктів для ЄС та України.

Про це повідомив Кубілюс у промові на слуханнях комітету Європарламенту з безпеки та оборони, пише "Європейська правда".

Гроші для конкурсу виділять у рамках невикористаних кредитів за програмою SAFE.

"Мета цього другого конкурсу – зробити більше разом з Україною, як в Україні, так і в ЄС; як для України, так і для нас самих, з огляду на провідну роль України в інноваціях у сфері оборони", – сказав Кубілюс.

За словами єврокомісара, цього року оборонний бюджет України стикається з дефіцитом у розмірі 23 млрд євро. Тож партнерам потрібно більше підтримувати країну у війні.

"Причина дефіциту – невиконані обіцянки окремих країн, дані під час саміту НАТО в Анкарі, щодо надання понад 40 млрд євро", – заявив Андрюс Кубілюс.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила у вересні, що ЄК планує використати залишок коштів програми SAFE для створення окремої програми спільних проєктів з українськими компаніями.

Також Європейська комісія виділяє 325 млн євро на підтримку створення та впровадження п’яти європейських оборонних проєктів спільного інтересу (EDPCI), у чотирьох з них бере участь Україна.

Більше про це читайте у статті: Гроші Росії, але не всі. Де ЄС може взяти кошти для України та чому не йдеться про 210 млрд.