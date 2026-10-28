Еврокомиссия одобрила план Венгрии по получению оборонных кредитов на 5,4 млрд евро

Европейская комиссия одобрила заявку Венгрии на оборонный кредит в размере 5,4 миллиарда евро в рамках программы ЕС SAFE, завершив первый раунд распределения средств в рамках этого инструмента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Венгрия изначально подала заявку на кредит в размере 16 миллиардов евро в рамках программы SAFE, однако позже изменила свои планы и, в конечном итоге, использует чуть больше трети этой суммы.

По словам пресс-секретаря Еврокомиссии Томы Ренье, венгерский план на 5,4 млрд евро был одобрен последним.

Он также отметил, что в рамках программы SAFE из первоначальных 150 миллиардов евро останется доступным для использования чуть более 21 миллиарда евро.

Странам-членам ЕС будет предложено выразить свою заинтересованность в получении дополнительных или новых кредитов до декабря, после чего Еврокомиссия оценит новые национальные заявки.

Такие страны, как Ирландия, которые не приняли участия в первом раунде распределения кредитов SAFE, выразили заинтересованность в потенциальном участии в следующем раунде.

Всего 19 государств ЕС подали заявки на получение кредитов по программе SAFE для стратегических оборонных инвестиций на общую сумму 129 миллиардов евро.

SAFE является ключевым элементом плана Европейской комиссии ReArm Europe 2030, целью которого является ускорение заказов, обеспечение безопасности цепочек поставок и стимулирование производства путем поддержки стран в объединении закупок приоритетных ресурсов.

Это включает, среди прочего, боеприпасы, системы борьбы с беспилотниками, противовоздушную оборону, военную мобильность и средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее в Европейской комиссии сообщали о планах выделить около 20 млрд евро неиспользованных кредитов по программе SAFE для объявления конкурса оборонных проектов для ЕС и Украины.

Польшу и ещё ряд стран ЕС застали врасплох слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о намерении использовать остаток средств программы SAFE для создания отдельной программы совместных проектов с украинскими компаниями.