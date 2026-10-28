У Монако затримали українця через смерть члена князівської родини

У Монако затримали громадянина України у справі про смерть 29-річного Антуана де Массі – члена князівської родини, який був знайдений мертвим минулої неділі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Як зазначила Генеральна прокуратура Монако, українцю висунули звинувачення у ненаданні допомоги особі, яка перебувала в небезпеці, та у ненавмисному вбивстві. Його помістили під попередній арешт.

Прокуратура не уточнила точний характер інкримінованих підозрюваному діянь.

Тіло 29-річного Антуана де Массі було виявлено на розділовій смузі в районі Ларвотто, на березі моря.

Він був онуком принцеси Антуанетти, старшої сестри принца Реньє III, батька чинного князя Монако Альбера II.

"За підсумками розслідування, проведеного судовою поліцією, сьогодні вранці було порушено кримінальну справу, яку передано слідчому судді для продовження розслідування за фактами, що кваліфікуються як ненавмисне вбивство та ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпеці", – йдеться у заяві генерального прокурора Монако Стефана Тібо.

Окремо прокурор повідомив, що, згідно з результатами розтину, ймовірною причиною смерті є "падіння з висоти 13 метрів".

Затриманий у понеділок 42-річний чоловік є громадянином України, який проживає в Монако вже тридцять років, уточнює прокуратура, додаючи, що він "заперечував факти під час утримання під вартою".

За словами обізнаного джерела, Антуана де Массі помітили в ніч на неділю, коли він виходив із нічного клубу: він хитався, і його підтримував якийсь чоловік.

Нагадаємо, 29 червня близько 21:00 внаслідок вибуху в Монако постраждали три особи, двоє з яких отримали дуже важкі поранення. Йшлося про підсанкційного українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва і його близьких.

3 липня опублікував інформацію про розшук 39-річної громадянки України Анастасії Березовської як підозрюваної у встановленні вибухівки, внаслідок якої у Монако отримали тяжкі поранення підсанкційний український бізнесмен Вадим Єрмолаєв і його близькі. Згодом її знайшли метрвою.

Перед тим неофіційно повідомляли, що слідство в Монако допускає причетність Служби безпеки України до вибуху.

Згодом українська Нацполіція, СБУ, ГУР та ОГП затримали двох осіб за підозрою у вбивстві Березовської.

Слідство вважає, що чоловіки, ймовірно, також причетні до замаху на українського бізнесмена в Монако, оскільки має дані, що вони неодноразово здійснювали перекази на криптовалютні та банківські рахунки Березовської.