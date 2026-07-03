Українку, підозрювану у замаху на бізнесмена у Монако, оголосили у розшук Інтерполу

Ключова підозрювана у замаху на українського бізнесмена Єрмолаєва у Монако – нібито українка Анастасія Березовська, яку оголосили у розшук Інтерполу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють низка французьких ЗМІ, серед яких Le Figaro i Nice-Matin.

Інтерпол 3 липня опублікував інформацію про розшук 39-річної громадянки України Анастасії Березовської як підозрюваної у встановленні вибухівки, внаслідок якої у Монако отримали тяжкі поранення підсанкційний український бізнесмен Вадим Єрмолаєв і його близькі.

У "червоній" картці додані два фото жінки. Вказано, що вона – громадянка України, володіє німецькою, а розшукується за замах на вбивство шляхом застосування вибухового пристрою у громадському місці у межах організованої злочинної групи.

За даними ЗМІ, слідчі вийшли на неї завдяки відео з камер спостереження, а також вказівці від свідка, який перетинався з нею до інциденту. Відео з камер підтверджують, що жінка перебувала у Монако протягом багатьох днів і досліджувала місцевість – зокрема й на авто. Le Figaro писало, що вона нібито проживає у Німеччині.

Французькі органи 2 липня нібито отримали кадри з Березовською з рецепції, куди вона прийшла взяти орендоване авто – під фальшивим іменем.

На пресконференції вдень 3 липня у прокуратурі Монако оголосили, що слідчим знадобилося 48 годин для ідентифікації підозрюваної.

Заступник прокурора Морган Раймонд оголосив, що підозрювана "діяла не наодинці". Він розкрив, що днями затримали ще двох підозрюваних чоловіків, але згодом їх відпустили, оскільки конкретних доказів їхньої можливої причетності не знайшлося.

Раніше неофіційно повідомляли, що слідство в Монако допускає причетність Служби безпеки України до вибуху.

Нагадаємо, 29 червня близько 21:00 внаслідок вибуху в Монако постраждали три особи, двоє з яких отримали дуже важкі поранення. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких, проте офіційно прокуратура Монако досі не підтверджує їхні особи.

Вадим Єрмолаєв – бізнесмен із Дніпра, засновник торгово-виробничої корпорації "Алеф" та один із найбільших забудовників міста. Раніше він регулярно входив до переліку 100 найбагатших людей України за версією Forbes. У 2019 році він відмовився від українського громадянства на користь паспорта Кіпру.

Єрмолаєв був одним із фігурантів розслідування "УП" "Батальйон Монако" про українських бізнесменів, політиків та олігархів, які під час повномасштабної війни оселилися на Лазуровому узбережжі.