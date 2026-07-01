ЗМІ: у причетності до замаху на бізнесмена Єрмолаєва в Монако підозрюють СБУ

Слідство в Монако вважає, що до вибуху в одному із житлових будинків князівства, внаслідок якого постраждав український бізнесмен Вадим Єрмолаєв разом із родиною, могла бути причетна Служба безпеки України.

Про це стало відомо французькому виданню Le Figaro від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Під час пресконференції у вівторок, 30 червня, генеральний прокурор Монако Стефан Тібо заявив, що влада князівства у співпраці зі своїми французькими колегами продовжує "переслідувати" підозрюваного у вибуху, затримання якого може "відбутися досить скоро" з огляду на залучені ресурси.

Для підтримки правоохоронних органів Монако у вівторок до району події було направлено близько 40 французьких жандармів та два вертольоти.

Хоча щодо втечі підозрюваного досі існує багато версій, найімовірніша з них припускає, що втікач попрямував до Італії.

Прокурор відмовився коментувати можливість того, що у підозрюваного були спільники або організатор. Він додав, що офіційна ідентифікація злочинця ще триває.

Водночас Le Figaro з посиланням на дані від кількох незалежних джерел, повідомляє, що головна версія, яку розглядають слідчі, – це операція, організована СБУ.

За інформацією видання, цей напад, скоріше за все, є "попередженням", а не спробою вбивства.

Нагадаємо, 29 червня близько 21:00 внаслідок вибуху в Монако постраждали три особи, двоє з яких отримали дуже важкі поранення. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.

Після вибуху почалась масштабна операція з пошуку підозрюваного, який заклав вибухівку – чоловік потрапив на записи камер спостереження.

В останніх заявах з Монако повідомили, що версію теракту виключають. Натомість Генпрокуратура князівства розпочала розслідування за фактом замаху на вбивство та встановлення вибухового пристрою в громадському місці.

Вадим Єрмолаєв – бізнесмен із Дніпра, засновник торгово-виробничої корпорації "Алеф" та один із найбільших забудовників міста. Раніше він регулярно входив до переліку 100 найбагатших людей України за версією Forbes. У 2019 році він відмовився від українського громадянства на користь паспорта Кіпру.

Єрмолаєв був одним із фігурантів розслідування "УП" "Батальйон Монако" про українських бізнесменів, політиків та олігархів, які під час повномасштабної війни оселилися на Лазуровому узбережжі.