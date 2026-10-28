В Монако задержали украинца по подозрению в причастности к смерти члена княжеской семьи

В Монако задержали гражданина Украины по делу о смерти 29-летнего Антуана де Масси – члена княжеской семьи, который был найден мертвым в минувшее воскресенье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Как отметила Генеральная прокуратура Монако, украинцу предъявили обвинения в неоказании помощи лицу, находившемуся в опасности, и в непредумышленном убийстве. Его поместили под предварительный арест.

Прокуратура не уточнила точный характер инкриминируемых подозреваемому деяний.

Тело 29-летнего Антуана де Масси было обнаружено на разделительной полосе в районе Ларвотто, на берегу моря.

Он был внуком принцессы Антуанетты, старшей сестры принца Ренье III, отца действующего князя Монако Альбера II.

"По итогам расследования, проведенного судебной полицией, сегодня утром было возбуждено уголовное дело, которое передано следственному судье для продолжения расследования по фактам, квалифицируемым как непредумышленное убийство и неоказание помощи лицу, находящемуся в опасности", – говорится в заявлении генерального прокурора Монако Стефана Тибо.

Отдельно прокурор сообщил, что, согласно результатам вскрытия, вероятной причиной смерти является "падение с высоты 13 метров".

Задержанный в понедельник 42-летний мужчина является гражданином Украины, проживающим в Монако уже тридцать лет, уточняет прокуратура, добавляя, что он "опровергал факты во время содержания под стражей".

По словам осведомлённого источника, Антуана де Масси заметили в ночь на воскресенье, когда он выходил из ночного клуба: он шатался, и его поддерживал какой-то мужчина.

Напомним, 29 июня около 21:00 в результате взрыва в Монако пострадали три человека, двое из которых получили очень тяжёлые ранения. Речь шла о украинском бизнесмене Вадиме Ермолаеве, находящемся под санкциями, и его близких.

3 июля была опубликована информация о розыске 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской как подозреваемой в установке взрывчатки, в результате чего в Монако получили тяжкие ранения украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, находящийся под санкциями, и его близкие. Впоследствии её нашли мертвой.

Ранее неофициально сообщалось, что следствие в Монако допускает причастность Службы безопасности Украины к взрыву.

Впоследствии украинская Нацполиция, СБУ, ГУР и ОГП задержали двух человек по подозрению в убийстве Березовской.

Следствие считает, что эти мужчины, вероятно, также причастны к покушению на украинского бизнесмена в Монако, поскольку располагает данными о том, что они неоднократно осуществляли переводы на криптовалютные и банковские счета Березовской.