У Норвегії агентство з туризму з гумором відреагувало на образи Трампа

Норвезьке агентство з туризму використало зневажливі висловлювання президента США Дональда Трампа на адресу країни, щоб похвалитися красою своїх туалетів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Раніше Трамп, висловлюючи своє роздратування через те, що не отримав Нобелівську премію миру, назвав Норвегію "країною-нужником" під час мітингу. Він додав, що не хоче мігрантів із цієї скандинавської країни.

"Ми почули якийсь галас щодо "країни-нужника". Ну що ж, що тут скажеш, у нас справді є одні з найвидовищніших туалетів у світі. З любов’ю, Visit Norway", – написало туристичне агентство.

Visit Norway

До допису була додана фотографія, на якій зображено один туалет, розташований біля підніжжя пагорба з видом на фіорд.

Загалом коментарі Трампа не мали значного резонансу в Норвегії. Міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде у відповідь наголосив, що уряд не відіграє жодної ролі у присудження Нобелівської премії миру.