В Норвегії відреагували на образи Трампа через Нобелівську премію миру

Глава норвезького МЗС Еспен Барт Ейде прокоментував образливі висловлювання президента США Дональда Трампа на адресу його країни через неотриману Нобелівську премію миру.

Як повідомляє "Європейська правда", про це норвезький міністр заявив в коментарі NRK.

Під час передвиборчого заходу в неділю Трамп накинувся з образами на норвезьку владу через те, що не отримав Нобелівську премію, а також заявив, що Норвегія перетворилась на "країну-відстійник".

"Він (Трамп. – Ред.) дуже добре знає, що Нобелівський комітет є незалежним. Ми нагадували про це, якщо хтось сумнівається, і так залишається й досі", – сказав Ейде у відповідь на ці висловлювання американського президента.

На початку жовтня Трамп заявив, що він мав би отримати Нобелівську премію миру. Водночас нагороду присудили південноафриканській юристці Наванетхем Піллей за зусилля зі сприяння миру та міжнародному праву.

Варто зазначити, що у січні Трамп написав лист норвезькому прем’єру, в якому пов'язав свої заяви щодо наміру взяти під контроль Гренландію з тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру.

Крім того, у Білому домі розкритикували Нобелівський комітет і заявили, що він "ставить політику вище за мир", оскільки Дональд Трамп не отримав премію миру.