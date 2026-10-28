В Норвегии агентство по туризму с юмором отреагировало на оскорбления Трампа

Норвежское агентство по туризму использовало пренебрежительные высказывания президента США Дональда Трампа в адрес страны, чтобы похвастаться красотой своих туалетов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Ранее Трамп, выражая своё раздражение из-за того, что не получил Нобелевскую премию мира, назвал Норвегию "страной-сортиром" во время митинга. Он добавил, что не хочет мигрантов из этой скандинавской страны.

"Мы услышали какой-то шум по поводу "страны-сортира". Ну что ж, что тут скажешь, у нас действительно одни из самых зрелищных туалетов в мире. С любовью, Visit Norway", – написало туристическое агентство.

Visit Norway

К посту была добавлена фотография, на которой изображен один туалет, расположенный у подножия холма с видом на фьорд.

В целом комментарии Трампа не вызвали значительного резонанса в Норвегии. Министр иностранных дел Эспен Барт Эйде в ответ подчеркнул, что правительство не играет никакой роли в присуждении Нобелевской премии мира.