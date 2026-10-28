У Латвії стартували переговори про формування коаліції

У середу в Латвії через два з половиною тижні після парламентських виборів розпочалися переговори щодо формування нової керівної коаліції.

Про це повідомляє dpa, інформує "Європейська правда".

Альянс-переможець "Об’єднаний список" на чолі з прем’єр-міністром Андрісом Кулбергсом провів у Ризі перші переговори з двома своїми колишніми коаліційними партнерами: правоконсервативним "Національним альянсом" та ліберально-консервативною партією "Нова єдність".

Найближчими днями заплановано подальші переговори з іншими парламентськими партіями.

Кулбергс заявив, що пріоритетами нового уряду стануть відновлення державних фінансів, сприяння економічному зростанню, посилення безпеки та реформування державного управління.

Тому потенційні партнери по коаліції повинні бути готові приймати непопулярні та політично неприємні рішення, зазначив він після перших зустрічей.

Президент Едгарс Рінкевичс, який надає мандат на формування уряду, висловив сподівання, що нову коаліцію вдасться сформувати до національного свята 18 листопада.

Кулбергсу потрібно щонайменше один партнер, щоб сформувати уряд більшості.

Нагадаємо, на виборах до 15-го Сейму переконливу перемогу здобув "Об’єднаний список" чинного прем'єра, який отримав 35,3% голосів, свідчать попередні дані, узагальнені Центральною виборчою комісією.

Після цього латвійський президент доручив формувати уряд чинному прем’єр-міністру Андрісу Кулбергсу.

Читайте про це більше у статті "Європейської правди": Тріумф проукраїнського прем’єра: як Латвія проголосувала за нові обличчя і нинішній зовнішній курс