В Латвии стартовали переговоры о формировании коалиции

В среду в Латвии, спустя две с половиной недели после парламентских выборов, начались переговоры о формировании новой правящей коалиции.

Об этом сообщает dpa, передает "Европейская правда".

Победивший альянс "Объединенный список" во главе с премьер-министром Андрисом Кулбергсом провел в Риге первые переговоры с двумя своими бывшими коалиционными партнерами: правоконсервативным "Национальным альянсом" и либерально-консервативной партией "Новое единство".

В ближайшие дни запланированы дальнейшие переговоры с другими парламентскими партиями.

Кулбергс заявил, что приоритетами нового правительства станут восстановление государственных финансов, содействие экономическому росту, укрепление безопасности и реформирование государственного управления.

Поэтому потенциальные партнеры по коалиции должны быть готовы принимать непопулярные и политически неприятные решения, отметил он после первых встреч.

Президент Эдгарс Ринкевичс, который предоставляет мандат на формирование правительства, выразил надежду, что новую коалицию удастся сформировать к национальному празднику 18 ноября.

Кулбергсу нужен как минимум один партнер, чтобы сформировать правительство большинства.

Напомним, на выборах в 15-й Сейм убедительную победу одержал "Объединенный список" действующего премьера, набравший 35,3% голосов, свидетельствуют предварительные данные, обобщенные Центральной избирательной комиссией.

После этого латвийский президент поручил сформировать правительство действующему премьер-министру Андрису Кулбергсу.

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