В Латвии стартовали переговоры о формировании коалиции
В среду в Латвии, спустя две с половиной недели после парламентских выборов, начались переговоры о формировании новой правящей коалиции.
Об этом сообщает dpa, передает "Европейская правда".
Победивший альянс "Объединенный список" во главе с премьер-министром Андрисом Кулбергсом провел в Риге первые переговоры с двумя своими бывшими коалиционными партнерами: правоконсервативным "Национальным альянсом" и либерально-консервативной партией "Новое единство".
В ближайшие дни запланированы дальнейшие переговоры с другими парламентскими партиями.
Кулбергс заявил, что приоритетами нового правительства станут восстановление государственных финансов, содействие экономическому росту, укрепление безопасности и реформирование государственного управления.
Поэтому потенциальные партнеры по коалиции должны быть готовы принимать непопулярные и политически неприятные решения, отметил он после первых встреч.
Президент Эдгарс Ринкевичс, который предоставляет мандат на формирование правительства, выразил надежду, что новую коалицию удастся сформировать к национальному празднику 18 ноября.
Кулбергсу нужен как минимум один партнер, чтобы сформировать правительство большинства.
Напомним, на выборах в 15-й Сейм убедительную победу одержал "Объединенный список" действующего премьера, набравший 35,3% голосов, свидетельствуют предварительные данные, обобщенные Центральной избирательной комиссией.
После этого латвийский президент поручил сформировать правительство действующему премьер-министру Андрису Кулбергсу.
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