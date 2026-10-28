Зеленський розповів про зустріч із королем Нідерландів

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нідерландів провів зустріч із королем країни Віллемом-Александром.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент написав в Х.

Зеленський зазначив, що розповів королю "про життя наших людей під постійними російськими ударами та про дипломатичну роботу з партнерами для досягнення миру".

Він також подякував нідерландському монарху за підтримку і зустріч.

"Нідерланди є одним із найбільш близьких та надійних партнерів України. Цінуємо всю надану допомогу. Важливо, що є впевненість у тому, що підтримка наших людей триватиме й надалі", – резюмував Зеленський.

Крім того, уряд Нідерландів у середу оголосив про виділення 1,2 млрд євро на невійськову допомогу Україні на найближчі три роки, щоб сприяти відновленню та відбудові, а також розширити можливості для нідерландських підприємств.

А прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив про виділення 500 мільйонів євро на військову допомогу Україні, зокрема на посилення її протиповітряної оборони.