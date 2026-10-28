Зеленский рассказал о встрече с королем Нидерландов

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Нидерланды провел встречу с королем страны Виллемом-Александром.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент написал в Х.

Зеленский отметил, что рассказал королю "о жизни наших людей под постоянными российскими ударами и о дипломатической работе с партнерами для достижения мира".

Он также поблагодарил нидерландского монарха за поддержку и встречу.

"Нидерланды являются одним из самых близких и надежных партнеров Украины. Мы ценим всю оказанную помощь. Важно, что есть уверенность в том, что поддержка наших людей будет продолжаться и в дальнейшем", – резюмировал Зеленский.

Кроме того, правительство Нидерландов в среду объявило о выделении 1,2 млрд евро на невоенную помощь Украине на ближайшие три года, чтобы способствовать восстановлению и реконструкции, а также расширить возможности для нидерландских предприятий.

А премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил о выделении 500 миллионов евро на военную помощь Украине, в частности на укрепление её противовоздушной обороны.