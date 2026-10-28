Корецький розповів деталі про невійськову допомогу від Нідерландів на 1,2 млрд євро

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький подякував уряду Нідерландів за оголошений пакет невійськової допомоги, обсягом 1,2 млрд євро на 2027–2029 роки.

Про це він сказав на зустрічі з міністром зовнішньої торгівлі та співробітництва у сфері розвитку Нідерландів Шурдом Шурдсмою, його цитує урядовий портал, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Корецький, цей пакет – "практична підтримка для енергетики, водопостачання, приватного сектору та відбудови".

"Це вагомий внесок на додачу до військової підтримки, яку Нідерланди надають Україні", – додав він.

Корецький вказав, що захист критичної інфраструктури залишається одним із важливих пріоритетів. Йдеться про резервне обладнання та запчастини для швидкого відновлення після російських атак, фізичний і цивільний захист енергооб'єктів.

Україна отримує допомогу в цьому напрямі як від уряду Нідерландів, так і від приватних енергетичних компаній.

Окрему увагу під час зустрічі приділили співпраці між українським і нідерландським бізнесом. Україна зацікавлена в інвестиціях нідерландських компаній та залученні їхньої експертизи в аграрному секторі, ІТ і виробництві енергетичного обладнання.

"Зі свого боку готові ділитися досвідом швидкої відбудови та захисту критичної інфраструктури", – зазначив Корецький.

Прем’єр-міністр також розповів про напрацьований урядом механізм страхування воєнних ризиків, покликаний створити додаткові умови для роботи бізнесу та залучення інвестицій в Україну.

Ще одним напрямом співпраці стане поглиблення промислової стійкості.

"Міністр економіки України підпише з нідерландським колегою декларацію про наміри щодо поглиблення економічної співпраці та підтримки промислової стійкості України, а також розвитку "Промислового Рамштайну". Обговорили наповнення допомоги, зокрема практичної для приватного сектору", – повідомив прем’єр.

Крім того, уряд Нідерландів у середу оголосив про виділення 1,2 млрд євро на невійськову допомогу Україні на найближчі три роки, щоб сприяти відновленню та відбудові, а також розширити можливості для нідерландських підприємств.

А прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив про виділення 500 мільйонів євро на військову допомогу Україні, зокрема на посилення її протиповітряної оборони.