Корецкий рассказал подробности о невоенной помощи от Нидерландов в размере 1,2 млрд евро

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий поблагодарил правительство Нидерландов за объявленный пакет невоенной помощи в размере 1,2 млрд евро на 2027–2029 годы.

Об этом он заявил на встрече с министром внешней торговли и сотрудничества в сфере развития Нидерландов Шурдом Шурдсмой, его цитирует правительственный портал, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Корецкий, этот пакет – "практическая поддержка для энергетики, водоснабжения, частного сектора и восстановления".

"Это весомый вклад в дополнение к военной поддержке, которую Нидерланды оказывают Украине", – добавил он.

Корецкий указал, что защита критически важной инфраструктуры остается одним из важных приоритетов. Речь идет о резервном оборудовании и запчастях для быстрого восстановления после российских атак, физической и гражданской защите энергообъектов.

Украина получает помощь в этом направлении как от правительства Нидерландов, так и от частных энергетических компаний.

Особое внимание во время встречи уделили сотрудничеству между украинским и нидерландским бизнесом. Украина заинтересована в инвестициях нидерландских компаний и привлечении их экспертизы в аграрном секторе, ИТ и производстве энергетического оборудования.

"Со своей стороны готовы делиться опытом быстрого восстановления и защиты критической инфраструктуры", – отметил Корецкий.

Премьер-министр также рассказал о разработанном правительством механизме страхования военных рисков, призванном создать дополнительные условия для работы бизнеса и привлечения инвестиций в Украину.

Еще одним направлением сотрудничества станет укрепление промышленной устойчивости.

"Министр экономики Украины подпишет с нидерландским коллегой декларацию о намерениях по углублению экономического сотрудничества и поддержке промышленной устойчивости Украины, а также развитию "Промышленного Рамштайна". Обсудили содержание помощи, в частности практической для частного сектора", – сообщил премьер.

Кроме того, правительство Нидерландов в среду объявило о выделении 1,2 млрд евро на невоенную помощь Украине на ближайшие три года, чтобы способствовать восстановлению и реконструкции, а также расширить возможности для нидерландских предприятий.

А премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил о выделении 500 миллионов евро на военную помощь Украине, в частности на укрепление её противовоздушной обороны.