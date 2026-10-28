Корецкий рассказал подробности о невоенной помощи от Нидерландов в размере 1,2 млрд евро
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий поблагодарил правительство Нидерландов за объявленный пакет невоенной помощи в размере 1,2 млрд евро на 2027–2029 годы.
Об этом он заявил на встрече с министром внешней торговли и сотрудничества в сфере развития Нидерландов Шурдом Шурдсмой, его цитирует правительственный портал, сообщает "Европейская правда".
Как отметил Корецкий, этот пакет – "практическая поддержка для энергетики, водоснабжения, частного сектора и восстановления".
"Это весомый вклад в дополнение к военной поддержке, которую Нидерланды оказывают Украине", – добавил он.
Корецкий указал, что защита критически важной инфраструктуры остается одним из важных приоритетов. Речь идет о резервном оборудовании и запчастях для быстрого восстановления после российских атак, физической и гражданской защите энергообъектов.
Украина получает помощь в этом направлении как от правительства Нидерландов, так и от частных энергетических компаний.
Особое внимание во время встречи уделили сотрудничеству между украинским и нидерландским бизнесом. Украина заинтересована в инвестициях нидерландских компаний и привлечении их экспертизы в аграрном секторе, ИТ и производстве энергетического оборудования.
"Со своей стороны готовы делиться опытом быстрого восстановления и защиты критической инфраструктуры", – отметил Корецкий.
Премьер-министр также рассказал о разработанном правительством механизме страхования военных рисков, призванном создать дополнительные условия для работы бизнеса и привлечения инвестиций в Украину.
Еще одним направлением сотрудничества станет укрепление промышленной устойчивости.
"Министр экономики Украины подпишет с нидерландским коллегой декларацию о намерениях по углублению экономического сотрудничества и поддержке промышленной устойчивости Украины, а также развитию "Промышленного Рамштайна". Обсудили содержание помощи, в частности практической для частного сектора", – сообщил премьер.
Кроме того, правительство Нидерландов в среду объявило о выделении 1,2 млрд евро на невоенную помощь Украине на ближайшие три года, чтобы способствовать восстановлению и реконструкции, а также расширить возможности для нидерландских предприятий.
А премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил о выделении 500 миллионов евро на военную помощь Украине, в частности на укрепление её противовоздушной обороны.