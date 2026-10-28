В Естонії робот-кур'єр спричинив ДТП за участю автобуса та "втік" з місця події

В Естонії кілька людей отримали поранення в результаті незвичайної дорожньо-транспортної пригоди за участі робота-кур’єра.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Як зазначено, у Таллінні на перехресті сталося зіткнення між міським автобусом та автономним роботом-доставником.

За даними, зібраними компанією Tallinn Transport (TLT), яка опублікувала відео зіткнення в соціальних мережах, невеликий транспортний засіб для доставки не зупинився на червоне світло світлофора і виїхав на перехрестя.

Щоб уникнути зіткнення, водій автобуса різко загальмував, через що кілька пасажирів, які стояли в салоні, впали. За даними транспортної компанії, постраждало до дев'яти осіб.

Робот-доставник, своєю чергою, був відкинутий на інший бік дороги – і згодом покинув місце аварії.

"Робот втік, якщо можна так висловитися. Він просто поїхав після зіткнення", – розповів член правління TLT Андрій Новіков.

Пепе Аавіксоо з компанії-виробника роботів-доставщиків Starship Technologies зазначив, що компанія зв’язалася з поліцією та розпочала внутрішнє розслідування для з’ясування точних обставин.

"Надзвичайно прикро, що сталася така аварія", – сказав Аавіксоо, додавши, що безпека є пріоритетом компанії.

Роботи Starship можуть перевозити до 15 кілограмів на відстань до 5 кілометрів.

В Естонії вони повністю автономно курсують тротуарами, доставляючи продукти, їжу або посилки. Апарат використовує кілька камер для спостереження за навколишнім середовищем.

Останнє зафіксоване зіткнення між роботом-доставщиком та автобусом сталося у квітні 2020 року.

Нещодавно у німецькій землі Баден-Вюртемберг в результаті ДТП автобус розламався навпіл – 50-річний водій отримав серйозні травми, постраждали також троє пасажирів.

А на початку вересня в Угорщині польські паломники постраждали в ДТП з вівцею та вантажівкою.