В Эстонии робот-курьер стал причиной ДТП с участием автобуса и "сбежал" с места происшествия

В Эстонии несколько человек получили ранения в результате необычного дорожно-транспортного происшествия с участием робота-курьера.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, в Таллинне на перекрестке произошло столкновение между городским автобусом и автономным роботом-курьером.

По данным, собранным компанией Tallinn Transport (TLT), которая опубликовала видео столкновения в социальных сетях, небольшое транспортное средство для доставки не остановилось на красный свет светофора и выехало на перекресток.

Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса резко затормозил, из-за чего несколько пассажиров, стоявших в салоне, упали. По данным транспортной компании, пострадало до девяти человек.

Робот-курьер, в свою очередь, был отброшен на другую сторону дороги – и впоследствии покинул место аварии.

"Робот сбежал, если можно так выразиться. Он просто уехал после столкновения", – рассказал член правления TLT Андрей Новиков.

Пепе Аавиксоо из компании-производителя роботов-доставщиков Starship Technologies отметил, что компания связалась с полицией и начала внутреннее расследование для выяснения точных обстоятельств.

"Очень жаль, что произошла такая авария", – сказал Аавиксоо, добавив, что безопасность является приоритетом компании.

Роботы Starship могут перевозить до 15 килограммов на расстояние до 5 километров.

В Эстонии они полностью автономно курсируют по тротуарам, доставляя продукты, еду или посылки. Аппарат использует несколько камер для наблюдения за окружающей средой.

Последнее зафиксированное столкновение между роботом-доставщиком и автобусом произошло в апреле 2020 года.

Недавно в немецкой земле Баден-Вюртемберг в результате ДТП автобус разломился пополам – 50-летний водитель получил серьёзные травмы, пострадали также трое пассажиров.

А в начале сентября в Венгрии польские паломники пострадали в ДТП с овцой и грузовиком.