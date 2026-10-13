У Німеччині міський автобус розламався навпіл – водій отримав серйозні травми

У понеділок у німецькій землі Баден-Вюртемберг в результаті ДТП автобус розламався навпіл – 50-річний водій отримав серйозні травми, постраждали також троє пасажирів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Зчленований автобус рухався сільською дорогою з Айдлінгена в напрямку Дармсхайма приблизно о 17:20. З поки що невідомих причин він почав з’їжджати з дороги, з’їхав з проїжджої частини та врізався в кущі. "Автобус розірвався посередині в місці з’єднання секцій", – заявила поліція.

фото dpa

Двоє пасажирів, віком 26 та 27 років, отримали легкі травми та були доставлені до лікарні, так само як і водій, якого ушпиталили з серйозними травмами. 12-річна дівчинка отримала легкі травми та пройшла амбулаторне лікування. У автобусі також перебувала 11-річна дитина, яка не постраждала.

Автобус довелося евакуювати. Матеріальні збитки оцінюються приблизно у 200 тисяч євро.

Наприкінці серпня на сході Нідерландів сталася аварія за участю автобуса, який перевозив учнів середньої школи з Німеччини.

Нещодавно сім осіб, у тому числі двоє поліцейських, загинули внаслідок автомобільної аварії на північному сході Англії після того, як транспортний засіб, який рухався зустрічною смугою головної дороги, зіткнувся з поліцейським автомобілем.