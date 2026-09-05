В Угорщині польські паломники постраждали в ДТП з вівцею та вантажівкою

У ніч проти суботи поблизу угорського міста Залалйово зіткнулися вантажівка та автобус із польськими паломниками, шестеро людей отримали незначні травми.

Про це йдеться у публікації видання Teleх, пише "Європейська правда".

Туристичний автобус і вантажівка з причепом зіткнулися на головній дорозі №86 біля селища Кеменфа приблизно о першій годині ночі.

В автобусі перебували 53 людини. Унаслідок аварії водій вантажівки та п'ятеро пасажирів автобуса зазнали легких травм.

Автобус із паломниками близько першої години ночі збив вівцю, що блукала проїжджою частиною, через що був змушений зупинитися. Транспортний засіб, який з'їхав на узбіччя та увімкнув аварійну сигналізацію, через неуважність запізно помітив водій угорської вантажівки з причепом і врізався в нього.

Оскільки автобус вийшов із ладу, пасажирів, які не постраждали, доставили до спортзалу в Залалйово, де вони могли зачекати на продовження поїздки.

Уранці два польські священники, які подорожували з ними, відправили месу для пасажирів.

Очікується, що в другій половині дня з Польщі за ними прибуде резервний автобус.

Цей інцидент стався через три тижні після аварії за участю польських паломників на угорській автомагістралі М3 поблизу міста Мезокерестеш на сході країни, яка сталася 16 серпня. В автобусі перебувало 59 громадян Польщі, які поверталися з паломництва до Меджугор'я в Боснії та Герцеговині. В аварії загинуло дванадцять людей.

Польща відправила спеціальний літак за своїми громадянами, які постраждали у ДТП.