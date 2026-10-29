Трамп дозволив віцепрезиденту США встановити контакт із Іраном

Американський президент Дональд Трамп підтвердив, що віцепрезидент Джей Ді Венс написав листа іранській владі.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у середу, 28 жовтня, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Венс написав листа іранському посадовцю Мохсену Резаї з метою відновлення мирних переговорів.

Під час спілкування з журналістами у Трампа запитали, чи давав він віцепрезиденту вказівку відновити мирні переговори.

"Ні", – відповів американський президент.

Водночас він визнав, що дав Венсу дозвіл на встановлення контакту з Тегераном.

"Їм потрібна допомога з медичними засобами та різними речами. Він запитав мене, що я про це думаю. Я сказав: "Якщо ти хочеш це зробити, то нічого страшного". По суті, йдеться про доставку допомоги людям, які перебувають у скрутному становищі", – додав Трамп.

ЗМІ писали, що Вашингтон попередив кілька арабських країн Перської затоки про необхідність підготуватися до короткої та інтенсивної військової кампанії проти Ірану після проміжних виборів до Конгресу США.

Згідно з даними Пентагону, американські збройні сили на цей час витратили понад $47 млрд на ведення війни в Ірані, що на понад 25% перевищує оцінку Міністерства оборони, оприлюднену в липні.