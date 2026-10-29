Трамп разрешил вице-президенту США установить контакт с Ираном

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что вице-президент Джей Ди Венс направил письмо иранским властям.

Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами в среду, 28 октября, сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Ранее СМИ сообщали, что Венс написал письмо иранскому чиновнику Мохсену Резаи с целью возобновления мирных переговоров.

Во время общения с журналистами у Трампа спросили, давал ли он вице-президенту указание возобновить мирные переговоры.

"Нет", – ответил американский президент.

В то же время он признал, что дал Венсу разрешение на установление контакта с Тегераном.

"Им нужна помощь с медикаментами и различными вещами. Он спросил меня, что я об этом думаю. Я сказал: "Если ты хочешь это сделать, то ничего страшного". По сути, речь идет о доставке помощи людям, находящимся в затруднительном положении", – добавил Трамп.

СМИ писали, что Вашингтон предупредил несколько арабских стран Персидского залива о необходимости подготовиться к короткой и интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США.

Согласно данным Пентагона, американские вооружённые силы на данный момент потратили более $47 млрд на ведение войны в Иране, что более чем на 25% превышает оценку Министерства обороны, обнародованную в июле.