Двох німців заарештували за підпал антен Starlink біля Софії, Болгарія очікує на екстрадицію

Німецькі прокурори повідомили, що двох громадян Німеччини заарештували минулої п’ятниці, 23 жовтня, і вони перебувають під вартою, поки суд у місті Дюссельдорф розглядає запит Болгарії про екстрадицію.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Болгарія звинувачує двох підозрюваних у підпалі антен Starlink компанії SpaceX поблизу Софії та видала європейський ордер на їх арешт.

Речник прокуратури Дюссельдорфа повідомив, що обом затриманим чоловікам по 19 років, і вони є мешканцями сусідніх міст Дуйсбурга та Мерса. Прокурори Болгарії стверджують, що 9 жовтня обидва в’їхали до країни з Сербії, провели там кілька годин, а згодом повернулися назад. Їх звинувачують у підпалі антен Starlink на південь від Софії.

Міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджієв заявив, що очікує на передачу підозрюваних болгарській владі. Він додав, що ці двоє скоїли подібний вчинок в іншій країні-члені Європейського Союзу, не надавши детальної інформації.

Нагадаємо, в Болгарії повідомили про можливий підпал 11 із загалом 17 антен для зв’язку із супутниковою системою Starlink у районі Софії 14 жовтня. Уряд тоді відмовився коментувати інцидент.

Також 18 жовтня прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс повідомив про невдалу спробу підпалу литовської компанії, яка зберігає обладнання для зв’язку Starlink.