В Болгарії могли підпалити 11 антен Starlink: уряд не коментує

В Болгарії повідомляють про можливий підпал 11 із загалом 17 антен для зв’язку із супутниковою системою Starlink у районі Софії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Про це спочатку у Facebook, а потім і в парламенті повідомив депутат Івайло Мірчев із партії "Так, Болгарія".

Він наполягав, щоб болгарські спецслужби та МВС відповіли, чи знали вони про зловмисну атаку, і звинуватив уряд у мовчанні з цього приводу.

"Не випадково підпалили саме ті антени, які забезпечують магістральний зв’язок із цими супутниками. Те саме сталося з тими самими антенами, знову на Starlink у Польщі наприкінці вересня. Як відреагувала польська держава? Повідомила про це населення, суспільство. Почалися дуже швидкі дії. В результаті чого за останні години було затримано двох турецьких громадян, яких звинувачують у тому, що вони є винуватцями того самого підпалу антен, але вже в Польщі. У польській стороні немає жодних сумнівів, що за цим стоїть Росія", – наводить слова депутата БНТ.

Прем’єр-міністр Румен Радев відмовився розкривати подробиці щодо оприлюдненої інформації про умисний підпал антен для зв’язку із супутниковою системою Starlink, оскільки триває розслідування.

"Триває розслідування, і воно є надзвичайно інтенсивним. Я закликаю голову ДАНС (Державне агентство національної безпеки – ред.) зараз не розкривати подробиць, незважаючи на вашу надзвичайно гостру цікавість. Але це питання зовсім недовгого часу. Ми співпрацюємо з партнерськими службами, щоб успішно завершити цю операцію", – заявив прем'єр.

"Якщо голова ДАНС та поліція почнуть розкривати, що саме встановлено, ми не досягнемо того результату, до якого прагнемо, але можу сказати вам, що ситуація щодо розслідування перебуває під контролем", – цитує Радева БНР.

А міністр внутрішніх справ Іван Демерджієв уточнив, що охорона таких об’єктів посилена.

"Те, що я можу додати, не дискредитуючи жодним чином дії в рамках розслідування, – це те, що, хоча відповідальність за охорону цих об’єктів лежить на їхніх власниках, структурами Міністерства внутрішніх справ вжито додаткових заходів щодо охорони подібних об’єктів на території країни", – сказав він.

Нагадаємо, 23 вересня сталась пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink, яка базується у польському селі Воля-Кробовська.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом диверсії та злочину терористичного характеру на користь іноземної розвідки.