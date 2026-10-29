Двоих немцев арестовали за поджог антенн Starlink под Софией, Болгария ожидает их экстрадиции

Немецкие прокуроры сообщили, что двое граждан Германии были арестованы в минувшую пятницу, 23 октября, и находятся под стражей, пока суд в Дюссельдорфе рассматривает запрос Болгарии об экстрадиции.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Болгария предъявила обвинения двум подозреваемым в поджоге антенн Starlink компании SpaceX в окрестностях Софии и выдала европейский ордер на их арест.

Представитель прокуратуры Дюссельдорфа сообщил, что обоим задержанным мужчинам по 19 лет, и они проживают в соседних городах Дуйсбурге и Мерсе. Прокуроры Болгарии утверждают, что 9 октября оба въехали в страну из Сербии, провели там несколько часов, а затем вернулись обратно. Их обвиняют в поджоге антенн Starlink к югу от Софии.

Министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев заявил, что ожидает передачи подозреваемых болгарским властям. Он добавил, что эти двое совершили подобный поступок в другой стране-члене Европейского Союза, не предоставив подробной информации.

Напомним, в Болгарии сообщили о возможном поджоге 11 из 17 антенн для связи со спутниковой системой Starlink в районе Софии 14 октября. Правительство тогда отказалось комментировать инцидент.

Также 18 октября премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс сообщил о неудачной попытке поджога литовской компании, которая хранит оборудование для связи Starlink.