У Литві намагалися підпалити компанію, яка зберігає обладнання Starlink

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс повідомив про невдалу спробу підпалу литовської компанії, яка зберігає обладнання для зв’язку Starlink.

Про це він повідомив у Facebook, пише "Європейська правда".

Глава литовського уряду заявив, що скликає засідання Комісії з питань національної безпеки у понеділок, 19 жовтня. Він пояснив, що ухвалив таке рішення через вторгнення невідомого безпілотника у повітряний простір Литви та спробу підпалу компанії, яка зберігає обладнання Starlink.

"Необхідно з’ясувати, звідки прилетів дрон, де його вперше зафіксували радари. Важливими будуть також висновки служб після дослідження уламків. Також ми розглянемо питання про надання службам додаткових повноважень для нейтралізації дронів", – повідомив Сінкявічюс.

Він додав, що вночі стався ще один інцидент – спроба підпалу литовського підприємства, на якому зберігається обладнання зв’язку Starlink. За словами прем’єра, служби вчасно попередили цю компанію про можливі напади, охорону було посилено, тож замах не вдався.

"Наші служби дуже пильно стежать за діяльністю ворожих держав і вживають заходів для захисту людей та їхнього майна", – наголосив глава уряду.

Нагадаємо, 23 вересня сталась пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink, яка базується у польському селі Воля-Кробовська.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом диверсії та злочину терористичного характеру на користь іноземної розвідки.

Цього місяця в Болгарії повідомили про можливий підпал 11 із загалом 17 антен для зв’язку із супутниковою системою Starlink у районі Софії.