У Європарламенті бачать прогрес у сфері фундаментальних прав в Угорщині після Орбана

Комісія Європейського парламенту з питань свобод і справедливості заявила в середу, 28 жовтня, що з моменту відходу від влади Віктора Орбана Угорщина досягла значного прогресу у сфері основних прав, хоча новому уряду слід ще більше просувати реформи.

Про це пише EuroEFE, повідомляє "Європейська правда".

Комісія опублікує свій звіт щодо Угорщини в грудні цього року. Але, за словами очільниці робочої групи комісії з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європарламенту Софі Вільмес, зміни уже помітні.

"Ситуація значно змінилася. Новий уряд прем’єр-міністра Петера Мадяра ще під час передвиборчої кампанії взяв на себе зобов’язання дотримуватися фундаментальних цінностей", – заявила журналістам Софі Вільмес.

Бельгійська євродепутатка нагадала, що півтора року тому, коли робоча група відвідувала країну, яка ще перебувала під керівництвом уряду Орбана, вона зіткнулася з "ворожою атмосферою" з боку своїх співрозмовників та бачила постійне погіршення ситуації з фундаментальними правами.

Зараз покращення стосуються, серед іншого, прав ЛГБТ-спільноти. Втім, Софі Вільмес нагадала, що в угорській конституції та інших законах досі залишаються параграфи та положення, які обмежують права цієї спільноти.

Нагадаємо, угорські законодавці проголосували за скасування анти-ЛГБТ-положень у законі про "захист дітей" 2021 року, прийнятому за часів правління Віктора Орбана.

Також ЄС розблокував для Угорщини понад 4 млрд євро для студентів та науковців, що були заблоковані Євросоюзом через політику Орбана.