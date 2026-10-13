ЄС розблокував для Угорщини понад 4 млрд євро для студентів та науковців

Ще 1,5 трильйона форинтів (приблизно 4,12 млрд євро) фінансування від ЄС розблоковано для Угорщини.

Про це написав прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, йдеться про кошти на програму студентських обмінів Erasmus+.

"Угорські студенти знову можуть навчатися за кордоном за програмою Erasmus+, а дослідники – отримувати фінансування від ЄС для досліджень та інновацій", – написав Мадяр.

Нагадаємо, ці гроші були заблоковані Європейським Союзом через незгоду з політикою попереднього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Після приходу до влади, Мадяр провів переговори з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо розблокування цих коштів.

Європейська комісія нібито висунула Мадяру 27 умов для розблокування коштів для Угорщини, серед яких – перевірки щодо боротьби з корупцією та скасування рішень експрем’єра Орбана, які вважаються такими, що порушують правила ЄС.

Загалом Угорщина має отримати 16 млрд євро фондів, які були заморожені за часів Орбана.