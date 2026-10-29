В Европарламенте видят прогресс в сфере фундаментальных прав в Венгрии после Орбана

Комиссия Европейского парламента по вопросам свобод и справедливости заявила в среду, 28 октября, что с момента ухода Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрия добилась значительного прогресса в сфере основных прав, хотя новому правительству следует еще активнее продвигать реформы.

Об этом пишет EuroEFE, сообщает "Европейская правда".

Комиссия опубликует свой отчет по Венгрии в декабре этого года. Но, по словам главы рабочей группы комиссии по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам Европарламента Софи Вильмес, изменения уже заметны.

"Ситуация значительно изменилась. Новое правительство премьер-министра Петера Мадьяра ещё во время предвыборной кампании взяло на себя обязательство соблюдать фундаментальные ценности", – заявила журналистам Софи Вильмес.

Бельгийская евродепутатка напомнила, что полтора года назад, когда группа посещала страну, которая еще находилась под руководством правительства Орбана, она столкнулась с "враждебной атмосферой" со стороны своих собеседников и наблюдала постоянное ухудшение ситуации с фундаментальными правами.

Сейчас улучшения касаются, среди прочего, прав ЛГБТ-сообщества. Впрочем, Софи Вильмес напомнила, что в венгерской конституции и других законах до сих пор остаются параграфы и положения, ограничивающие права этого сообщества.

Напомним, венгерские законодатели проголосовали за отмену анти-ЛГБТ-положений в законе о "защите детей" 2021 года, принятом во время правления Виктора Орбана.

Также ЕС разблокировал для Венгрии более 4 млрд евро для студентов и ученых, которые были заблокированы Евросоюзом из-за политики Орбана.