В Угорщині скасували анти-ЛГБТ положення закону часів Орбана

У вівторок угорські законодавці проголосували за скасування анти-ЛГБТК положень у законі про "захист дітей" 2021 року, прийнятому за часів правління Віктора Орбана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Парламент ухвалив законопроєкт про внесення змін до цього закону 139 голосами "за" та 51 голосом "проти", що стало першим значним скасуванням обмежень Орбана, спрямованих проти ЛГБТК-спільноти, з моменту приходу до влади прем’єр-міністра Петера Мадяра.

Замість заборони "зображення" чи "пропаганди" сексуальної та гендерної різноманітності в контенті, доступному для дітей, новий закон просто матиме на меті захист осіб віком до 18 років від матеріалів, які можуть "серйозно зашкодити фізичному, інтелектуальному, емоційному чи моральному розвитку дитини".

Мадяр зазначив, що ці зміни приведуть Угорщину у відповідність до норм Європейського Союзу після того, як було встановлено, що обмеження, введені Орбаном, суперечать цінностям ЄС.

Прем'єр-міністр не порушував питання прав ЛГБТК під час своєї передвиборчої кампанії, хоча з того часу він почав висловлюватися в доброзичливому тоні та виявляв готовність переглянути деякі політичні заходи епохи Орбана.

Однак напередодні голосування у вівторок він представив заплановані зміни не як відновлення прав, а як посилення правил захисту дітей "незалежно від сексуальної орієнтації".

Уряд Орбана поступово обмежував права ЛГБТК в Угорщині під приводом "захисту дітей", розпочавши у 2020 році з заборони юридичного визнання гендерної ідентичності трансгендерних осіб.

У 2021 році було подано законопроєкт про захист дітей, який вносив зміни до низки законодавчих актів із заявленою метою боротьби з педофілією.

Це викликало обурення активістів та лідерів по всьому ЄС, які критикували його за стигматизацію ЛГБТК-спільноти та прирівнювання одностатевих стосунків до педофілії.

Минулого року до законодавства були внесені поправки, щоб воно також слугувало підставою для заборони щорічних ЛГБТ-прайдів.

У квітні найвищий суд ЄС – Європейський суд справедливості – визнав, що закон 2021 року порушував "саму сутність" ЄС.

Варто зазначити, що у вересні Мадяр анонсував внесення змін до законодавства, ухваленого у 2020 році колишнім урядом Віктора Орбана, яке фактично забороняло усиновлення дітей одностатевими парами.