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Міністр оборони Литви допустив запровадження загальної військової служби з 2030-го

Новини — Четвер, 29 жовтня 2026, 09:38 — Уляна Кричковська-Богданова

Міністр національної оборони Литви Робертас Каунас прокоментував можливість переходу його країни до загальної військової повинності для молодих чоловіків із 2030 року. 

Про це він сказав у четвер, 29 жовтня, передає LRT, пише "Європейська правда".

Каунас вважаєм можливим те, що в Литві запровадять загальну військову службу з 2030 року. Водночас на його думку, рішення щодо загальної військової повинності пов’язане з певними ризиками, про які буде повідомлено особам, що ухвалюють рішення.

"Ми висловимо свою думку. Я вважаю, що це можливо. Є певні ризики, які ми визначимо", – сказав міністр оборони Литви.

Очікується, що цього дня Державна рада з питань оборони обговорить можливий перехід до моделі загальної військової служби.

За словами Каунаса, Литва вже рухається в напрямку загальної військової служби для молодих чоловіків, поступово збільшуючи кількість призовників, тоді як кількість осіб, які підлягають призову, зменшується.

"Наша демографічна ситуація не поліпшується, а погіршується. Народжуваність падає, і кількість молодих громадян, які повинні проходити військову службу, також зменшується, тому ми природним чином рухаємося в бік загальної призовної служби, навіть не ставлячи перед собою такої конкретної мети", – зазначив міністр.

Також він наголосив, що загальний призов не тільки зміцнює збройну оборону Литви, а й навчає населення, як діяти в разі кризи.

"Цей додатковий ефект також надзвичайно важливий – йдеться не лише про вміння стріляти та розуміння тактики", – додав Каунас.

Зауважимо, нещодавно у Литві представники опозиційної партії "Союз Вітчизни – Християнські демократи Литви" запропонували відмовитися від випадкового формування списку військовозобов’язаних, які підлягають обов’язковій початковій військовій службі, та з 1 січня 2030 року запровадити загальний призов

Президент Литви Гітанас Науседа раніше висловився на підтримку ідеї про запровадження загальної військової повинності, однак вважає, що для цього потрібно підготуватися належним чином.

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