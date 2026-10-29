Министр обороны Литвы допустил введение всеобщей военной службы с 2030 года
Ожидается, что в этот день Государственный совет по вопросам обороны обсудит возможный переход к модели всеобщей военной службы.
По словам Каунаса, Литва уже движется в направлении всеобщей военной службы для молодых мужчин, постепенно увеличивая число призывников, в то время как количество лиц, подлежащих призыву, уменьшается.
"Наша демографическая ситуация не улучшается, а ухудшается. Рождаемость падает, и количество молодых граждан, которые должны проходить военную службу, также уменьшается, поэтому мы естественным образом движемся в сторону всеобщей призывной службы, даже не ставя перед собой такой конкретной цели", – отметил министр.
Также он подчеркнул, что всеобщий призыв не только укрепляет вооруженную оборону Литвы, но и учит население, как действовать в случае кризиса.
"Этот дополнительный эффект также чрезвычайно важен – речь идет не только об умении стрелять и понимании тактики", – добавил Каунас.
Отметим, недавно в Литве представители оппозиционной партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" предложили отказаться от случайного формирования списка военнообязанных, подлежащих обязательной начальной военной службе, и с 1 января 2030 года ввести всеобщий призыв.
Президент Литвы Гитанас Науседа ранее высказался в поддержку идеи введения всеобщей воинской повинности, однако считает, что для этого необходимо должным образом подготовиться.