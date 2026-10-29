Министр обороны Литвы допустил введение всеобщей военной службы с 2030 года

Министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас прокомментировал возможность введения в его стране всеобщей воинской повинности для молодых мужчин с 2030 года.

Каунас считает возможным, что в Литве введут всеобщую военную службу с 2030 года. В то же время, по его мнению, решение о всеобщей воинской повинности сопряжено с определенными рисками, о которых будет сообщено лицам, принимающим решение.

"Мы выскажем своё мнение. Я считаю, что это возможно. Есть определённые риски, которые мы определим", – сказал министр обороны Литвы.

Ожидается, что в этот день Государственный совет по вопросам обороны обсудит возможный переход к модели всеобщей военной службы.

По словам Каунаса, Литва уже движется в направлении всеобщей военной службы для молодых мужчин, постепенно увеличивая число призывников, в то время как количество лиц, подлежащих призыву, уменьшается.

"Наша демографическая ситуация не улучшается, а ухудшается. Рождаемость падает, и количество молодых граждан, которые должны проходить военную службу, также уменьшается, поэтому мы естественным образом движемся в сторону всеобщей призывной службы, даже не ставя перед собой такой конкретной цели", – отметил министр.

Также он подчеркнул, что всеобщий призыв не только укрепляет вооруженную оборону Литвы, но и учит население, как действовать в случае кризиса.

"Этот дополнительный эффект также чрезвычайно важен – речь идет не только об умении стрелять и понимании тактики", – добавил Каунас.

Отметим, недавно в Литве представители оппозиционной партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" предложили отказаться от случайного формирования списка военнообязанных, подлежащих обязательной начальной военной службе, и с 1 января 2030 года ввести всеобщий призыв.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее высказался в поддержку идеи введения всеобщей воинской повинности, однако считает, что для этого необходимо должным образом подготовиться.