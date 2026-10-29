ЄС планує використовувати військові резерви для НПЗ, щоб уникнути дефіциту пального

У Європейському Союзі планують використовувати військові резерви для підтримки роботи нафтопереробних заводів у зв’язку з кризою пального у світі.

Про це повідомив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час пресконференції у Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда".

"Як нам забезпечити, щоб у короткостроковій перспективі ми допомагали НПЗ, аби вони, своєю чергою, допомагали нам, підтримуючи нашу безпеку, стримуючи ціни та гарантуючи, що наші економіки й надалі зможуть функціонувати? По-перше, це військові резерви. Звісно, скільки їх є – такі цифри не оприлюднюються", – сказав Кубілюс.

За словами Андрюса Кубілюса, цю тему він планує обговорили з Північноатлантичною радою, Радою НАТО та Генеральним секретарем Марком Рютте. Щодо військових потреб пального у мирний час, вони, за словами єврокомісара, є невеликими, і становлять близько 8%. Але якщо настане криза, ця частка може бути набагато більшою.

"Ось чому, з одного боку ми маємо гарантувати, щоб у мирний час було достатньо авіаційного палива, а з іншого боку нам потрібно створити систему, яка дасть нам гарантію, що під час військової кризи ми зможемо дуже швидко наростити виробництво та мати достатні резерви для цього", – зазначив Андрюс Кубілюс.

Також Кубілюс повідомив, що ЄС має забезпечити пальним 100 тисяч військових НАТО у разі "військової кризи".

Раніше у Європейській комісії стверджували, що дефіциту з дизельним та авіаційним пальним у країнах ЄС поки немає, але запаси цих товарів є обмеженими.