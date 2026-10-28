Кубілюс: ЄС має забезпечити пальним 100 тисяч військових НАТО у разі "військової кризи"

Євросоюз повинен забезпечити достатні потужності з виробництва, переробки та постачання пального для військових потреб, зокрема з урахуванням необхідності швидкого розгортання сил НАТО у разі військової кризи.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс у середу, 28 жовтня, після наради з представниками нафтопереробної галузі ЄС.

Кубілюс розповів про плани ЄС щодо забезпеченості пальним на випадок військової потреби.

"Я хотів би нагадати, що під час військової кризи, відповідно до моделі сил НАТО, протягом перших десяти днів Альянсу необхідно буде перемістити та забезпечувати 100 тисяч військовослужбовців", – заявив Кубілюс.

За його словами, це вимагатиме значних обсягів виробництва та споживання пального.

"Ми повинні дуже чітко враховувати військові потреби в пальному в довгостроковій перспективі: якими вони є в мирний час і якими можуть бути під час можливої військової кризи", – наголосив єврокомісар.

Він також підкреслив, що обороноздатність Європи ще протягом багатьох років залежатиме від традиційного викопного палива. У зв'язку з цим Єврокомісія у тісній співпраці з НАТО працює над кількома напрямами забезпечення військових потреб у пальному, включно зі сталим авіаційним паливом, збереженням необхідних нафтопереробних потужностей та конкурентоспроможності європейських підприємств.

"Нам потрібно розглянути цілком конкретні проєкти, наприклад, як розширити можливості Центральноєвропейської трубопровідної системи, яка була створена під час холодної війни, є дуже ефективною, але працює, скажімо так, у західній частині Європи. Нам потрібно розглянути, як розширити цю інфраструктуру, щоб забезпечити постачання також на східний фланг", – зазначив Андрюс Кубілюс.

Як повідомляла "Європейська правда", з 26 жовтня по 8 листопада багатонаціональна бригада НАТО в Латвії проводить наймасштабніші на сьогодні військові навчання з розгортання сил Resolute Reforger 2026, а Британія та Франція нещодавно відпрацювали швидку висадку десанту НАТО.

Раніше повідомлялось, що військово-повітряні сили Франції та Великої Британії також вперше провели спільні ядерні навчання.