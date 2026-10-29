ЕС планирует задействовать военные резервы, чтобы избежать дефицита топлива в случае нападения

В Европейском Союзе планируют задействовать военные резервы для обеспечения работы нефтеперерабатывающих заводов в случае вражеской агрессии.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс во время пресс-конференции в Еврокомиссии в среду, сообщает "Европейская правда".

Если на какое-либо государство нападут, ЕС потребуются значительные запасы топлива, говорит еврокомиссар.

"Как нам обеспечить, чтобы в краткосрочной перспективе мы помогали НПЗ, чтобы они, в свою очередь, помогали нам, поддерживая нашу безопасность, сдерживая цены и гарантируя, что наши экономики и в дальнейшем смогут функционировать? Во-первых, это военные резервы. Конечно, сколько их есть – такие цифры не обнародуются", – сказал Кубилюс.

По словам Андрюса Кубилюса, он планирует обсудить эту тему с Североатлантическим советом и генеральным секретарем Марком Рютте.

Что касается военных потребностей в топливе в мирное время, то, по словам еврокомиссара, они невелики и составляют около 8%. Но если наступит кризис, эта доля может быть гораздо больше.

"Вот почему, с одной стороны, мы должны гарантировать, чтобы в мирное время было достаточно авиационного топлива, а с другой стороны, нам нужно создать систему, которая даст нам гарантию, что во время военного кризиса мы сможем очень быстро нарастить производство и иметь достаточные резервы для этого", – отметил Андрюс Кубилюс.

Также Кубилюс сообщил, что ЕС должен обеспечить топливом 100 тысяч военнослужащих НАТО в случае "военного кризиса".

Ранее в Европейской комиссии утверждали, что дефицита дизельного и авиационного топлива в странах ЕС пока нет, но запасы этих товаров ограничены.