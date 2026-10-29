Литва підозрює двох іноземців у спробі підпалу компанії, яка зберігає обладнання Starlink

У Бюро кримінальної поліції Литви розповіли деталі про підозрюваних у спробі підпалу базової станції Starlink компанії SpaceX, що сталася в неділю, 18 жовтня.

Про це сказав заступник начальника Бюро кримінальної поліції Литви Саулюс Брігінас під час пресконференції у четвер, 29 жовтня, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Брігінас повідомив про ідентифікацію двох підозрюваних у спробі підпалу. Наразі вони перебувають під вартою в Німеччині, і правоохоронці підозрюють, що вони можуть мати зв’язки з Росією.

"Це двоє іноземців, які проживають у Німеччині. Один із них має турецьке та німецьке громадянство, а інший – сербське та німецьке", – сказав він.

За даними поліції, вони не мають жодних зв’язків із Литвою; вони прибули до країни напередодні спроби підпалу і незабаром виїхали.

Нагадаємо, 18 жовтня прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс повідомив про невдалу спробу підпалу литовської компанії, яка зберігає обладнання для зв’язку Starlink.

Тоді керівник урядового Національного центру управління кризами Вілмантас Віткаускас заявив, що Литва розглядає це як пов’язану з Росією диверсію, спрямовану на підрив військового потенціалу України.