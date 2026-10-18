У Литві кажуть про слід РФ у спробі підпалу компанії, яка зберігає обладнання Starlink

Литва розглядає спробу підпалу базової станції Starlink компанії SpaceX, що сталася в неділю, 18 жовтня, як пов’язану з Росією диверсію, спрямовану на підрив військового потенціалу України.

Про це заявив керівник урядового Національного центру управління кризами Вілмантас Віткаускас під час спілкування з журналістами, передає Reuters, пише "Європейська правда".

За словами Віткаускаса, наразі литовська влада розшукує підозрюваних.

"Ми розуміємо, що це був не звичайний підпал, а диверсійний акт", – сказав він.

Він зазначив, що цей інцидент пов’язаний із попередніми підпалами станцій Starlink у Болгарії та Польщі.

"Це частина російських спроб зірвати роботу Starlink і вплинути на успіх українських операцій. Ціллю є Україна", – наголосив керівник урядового Національного центру управління кризами.

Цього дня прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс повідомив про невдалу спробу підпалу литовської компанії, яка зберігає обладнання для зв’язку Starlink.

Нагадаємо, 23 вересня сталась пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink, яка базується у польському селі Воля-Кробовська.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом диверсії та злочину терористичного характеру на користь іноземної розвідки.

Цього місяця в Болгарії повідомили про можливий підпал 11 із загалом 17 антен для зв’язку із супутниковою системою Starlink у районі Софії.