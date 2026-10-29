Литва подозревает двух иностранцев в попытке поджога компании, хранящей оборудование Starlink

В Бюро уголовной полиции Литвы рассказали подробности о подозреваемых в попытке поджога базовой станции Starlink компании SpaceX, произошедшей в воскресенье, 18 октября.

Об этом заявил заместитель начальника Бюро уголовной полиции Литвы Саулюс Бригинас во время пресс-конференции в четверг, 29 октября, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Бригинас сообщил об идентификации двух подозреваемых в попытке поджога. В настоящее время они находятся под стражей в Германии, и правоохранители подозревают, что у них могут быть связи с Россией.

"Это двое иностранцев, проживающих в Германии. Один из них имеет турецкое и немецкое гражданство, а другой – сербское и немецкое", – сказал он.

По данным полиции, у них нет никаких связей с Литвой; они прибыли в страну накануне попытки поджога и вскоре после этого уехали.

Напомним, 18 октября премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс сообщил о неудачной попытке поджога литовской компании, хранящей оборудование для связи Starlink.

Тогда руководитель правительственного Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас заявил, что Литва рассматривает это как связанную с Россией диверсию, направленную на подрыв военного потенциала Украины.