Генеральна директорка суспільного мовника Сербії подала у відставку

Генеральна директорка суспільного мовника "Радіотелебачення Сербії" (РТС) Маня Грчич 28 жовтня подала у відставку.

Про це пише РТС, передає "Європейська правда".

Перед тим як подати у відставку, Грчич звільнила з посади головну редакторку інформаційної програми Бояну Младженович і запропонувала на цю посаду Боривоє Ускоковича.

"Я ухвалила це рішення після ретельного аналізу обставин, в яких наразі працює суспільна телерадіокомпанія, вважаючи, що в інтересах установи забезпечити безперебійне продовження її діяльності", – заявила вона.

У своїй заяві Грчич визнала, що серед частини суспільства її перебування на посаді, "навіть тимчасове, сприймається як перешкода для змін".

"Я не хочу, щоб моє прагнення забезпечити впорядкований перехід стало причиною подальшої недовіри, напруженості чи розколу. Тому я вирішила без подальших зволікань подати заяву про відставку, залишивши за компетентними органами право забезпечити безперервність керівництва громадським мовником відповідно до закону", – акцентувала вона.

Зазначається, що відставка була вимогою профспілки працівників РТС, неформальних організацій співробітників РТС та "Студентського списку", який переміг на виборах.

Нагадаємо, на дострокових парламентських виборах у Сербії перемогу здобув "Студентський список", який отримав майже 53% голосів виборців.

Ввечері 25 жовтня колишній президент Сербії та лідер виборчого списку "Єдиної Сербії" Александар Вучич визнав поразку.

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