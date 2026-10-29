Генеральный директор общественного вещателя Сербии подала в отставку

Генеральный директор общественного вещателя "Радио и телевидение Сербии" (РТС) Маня Грчич 28 октября подала в отставку.

Об этом пишет РТС, передает "Европейская правда".

Перед тем как подать в отставку, Грчич уволила с должности главного редактора информационной программы Бояну Младженович и предложила на эту должность Боривое Ускоковича.

"Я приняла это решение после тщательного анализа обстоятельств, в которых в настоящее время работает общественная телерадиокомпания, считая, что в интересах учреждения обеспечить бесперебойное продолжение его деятельности", – заявила она.

В своем заявлении Грчич признала, что среди части общества ее пребывание на должности, "даже временное, воспринимается как препятствие для перемен".

"Я не хочу, чтобы мое стремление обеспечить упорядоченный переход стало причиной дальнейшего недоверия, напряженности или раскола. Поэтому я решила без дальнейших промедлений подать заявление об отставке, оставив за компетентными органами право обеспечить непрерывность руководства общественным вещателем в соответствии с законом", – подчеркнула она.

Отмечается, что отставка была требованием профсоюза работников РТС, неформальных организаций сотрудников РТС и "Студенческого списка", победившего на выборах.

Напомним, на досрочных парламентских выборах в Сербии победу одержал "Студенческий список", набравший почти 53% голосов избирателей.

Вечером 25 октября бывший президент Сербии и лидер избирательного списка "Единая Сербия" Александар Вучич признал поражение.

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