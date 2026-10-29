Після протестів уряд Франції виділяє 1 млрд євро на ремонт університетів та збільшує стипендії

В уряді Франції визначили заходи у сфері освіти у відповідь на масові протести молоді проти поганих умов навчання по країні.

Про це повідомив у соцмережі Х прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню, інформує "Європейська правда".

Зокрема, уряд виділяє 1 млрд євро на ремонт університетських будівель та 4 млрд євро кредитів із пільговими відсотковими ставками регіонам для ремонту шкільних закладів. А також зобов’язується корегувати стипендії відповідно до інфляції, починаючи з 2027 року.

Крім того, обіцяють 15 000 додаткових місць у вищій освіті у 2027 та 2028 роках, а також 500 додаткових посад викладачів та 500 посад психологів, медсестер і соціальних працівників. А ще – обмежити кількість дітей у класах та впровадити гарантовану годинну обідню перерву.

Також систему для вступу у французькі виші Parcoursup замінять у 2028 році, а у 2027 році її обіцяють зробити прозорішою.

Як зазначив Лекорню, уряд опрацював звернення із 3000 ліцеїв, щоб розробити зміни в системі освіти.

Раніше міністр вищої освіти Франції Філіпп Батіст заявив, що школярі та студенти мають повернутися до навчання з понеділка, 2 листопада, на тлі заяви профспілок про продовження протестів.

Тим часом на суботу, 31 жовтня, організатори руху "жовті жилети" закликали до нових демонстрацій.

Більше про це читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції