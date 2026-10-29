После протестов во Франции выделяют 1 млрд евро на ремонт университетов и увеличивают стипендии

Правительство Франции определило меры в сфере образования в ответ на массовые протесты молодежи против плохих условий обучения по всей стране.

Об этом сообщил в социальной сети X премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, сообщает "Европейская правда".

В частности, правительство выделяет 1 млрд евро на ремонт университетских зданий и 4 млрд евро кредитов с льготными процентными ставками регионам для ремонта школьных учреждений. А также обязуется корректировать стипендии с учетом инфляции, начиная с 2027 года.

Кроме того, обещают 15 000 дополнительных мест в системе высшего образования в 2027 и 2028 годах, а также 500 дополнительных должностей преподавателей и 500 должностей психологов, медсестер и социальных работников. А еще – ограничить количество детей в классах и ввести гарантированный часовой обеденный перерыв.

Кроме того, систему поступления во французские вузы Parcoursup заменят в 2028 году, а в 2027 году обещают сделать её более прозрачной.

Как отметил Лекорню, правительство рассмотрело обращения от 3000 лицеев, чтобы разработать изменения в системе образования.

Ранее министр высшего образования Франции Филипп Батист заявил, что школьники и студенты должны вернуться к занятиям с понедельника, 2 ноября, на фоне заявления профсоюзов о продолжении протестов.

Между тем на субботу, 31 октября, организаторы движения "желтые жилеты" призвали к новым демонстрациям.

Подробнее об этом читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции