Глава Європейського центробанку достроково залишить посаду у лютому 2027 року

Глава Європейського центрального банку Крістін Лагард у четвер, 29 жовтня, повідомила, що у лютому 2027 року залишить посаду.

Про це йдеться у відповідній заяві ЄЦБ, передає "Європейська правда".

Лагард повідомила Раду керуючих ЄЦБ та президента Європейської ради Антоніу Кошту, що залишить свою посаду 7 лютого 2027 року. Термін повноважень Лагард мав тривати до кінця жовтня 2027 року.

Наступника Лагард призначить Європейська рада за результатами процедури висунення кандидатур.

Кошта, своєю чергою, подякував Лагард за відданість на посаді очільниці ЄЦБ з листопада 2019 року.

"Протягом усього терміну повноважень вона очолювала Європейський центральний банк, виявляючи глибоке почуття обов’язку та відповідальності. Європа отримала велику користь від її керівництва в непевні часи та її непохитної відданості європейському проєкту", – наголосив він.

Президент Євроради зауважив, що з метою забезпечити плавний перехід до наступного керівництва ЄЦБ процес призначення наступника розпочнеться вже 29 жовтня.

Варто зауважити, що у серпні ЗМІ писали, що Всесвітній економічний форум намагався переконати Лагард обійняти посаду його наступної голови, й вона, схоже, готова це зробити.

А наприкінці вересня вона відкинула можливість своєї участі у виборах президента Франції, заявивши, що це "не найкраща ідея".