Глава Європейського центробанку відкинула ідею участі у виборах президента Франції

Глава Європейського центрального банку Крістін Лагард відкинула можливість своєї участі у виборах президента Франції, заявивши, що це "не найкращою ідеєю".

Заяву Лагард наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила глава ЄЦБ, якщо вона й піде з посади голови банку достроково в 2027 році, то лише на кілька місяців.

"Це було б зовсім не найкращою ідеєю. По-перше, тут йдеться про життєву силу, енергію та витривалість. Крім того, у такого роду зобов’язаннях неминуче присутнє відчуття самопожертви. А мені вже 70 років", – розповіла вона.

Заява Лагард покладе край спекуляціям про те, що вона може достроково залишити ЄЦБ, щоб наступного року претендувати на найвищу посаду у Франції.

Член правління Європейського центрального банку Ізабель Шнабель подала у відставку минулого тижня, щоб обійняти керівну посаду в Міжнародному валютному фонді, розпочавши тривалу перестановку в керівництві найвпливовішої фінансової установи Європи.

Лагард заявила, що Франція наразі перебуває в небезпечному фінансовому становищі.

"Коли ваш борг наближається до 120 % ВВП, при цьому немає чіткого плану щодо стримування його зростання, це серйозна проблема. Для відновлення довіри потрібні надійний план дій, колективна рішучість і реформи", – вказала Лагард.

Вона зазначила, що Франції необхідно скоротити бюрократію, поглибити реформи ринку праці та реформувати пенсійну систему, яка зазнає тиску через збільшення тривалості життя.

Як відомо, перед президентськими виборами-2027 у Франції неформальна лідерка ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен лідирує в опитуваннях зі значним відривом від конкурентів.

27 вересня у Франції переобрали 178 із 348 членів верхньої палати парламенту; ультраправа партія "Національне об’єднання" вперше отримала можливість сформувати парламентську групу у Сенаті.

Тим часом посадовці з країн ЄС намагаються розвіяти побоювання, що можливі перемоги на виборах партій, які скептично ставляться до України, у Франції та Німеччині можуть підірвати європейську підтримку Києва.