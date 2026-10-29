Глава Европейского центрального банка досрочно оставит должность в феврале 2027 года

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард в четверг, 29 октября, сообщила, что в феврале 2027 года покинет свой пост.

Об этом говорится в соответствующем заявлении ЕЦБ, передает "Европейская правда".

Лагард сообщила Совету управляющих ЕЦБ и президенту Европейского совета Антониу Кошту, что покинет свой пост 7 февраля 2027 года. Срок полномочий Лагард должен был продлиться до конца октября 2027 года.

Преемника Лагард назначит Европейский совет по результатам процедуры выдвижения кандидатур.

Кошта, в свою очередь, поблагодарил Лагард за преданность делу на посту главы ЕЦБ с ноября 2019 года.

"На протяжении всего срока полномочий она возглавляла Европейский центральный банк, проявляя глубокое чувство долга и ответственности. Европа извлекла большую пользу из её руководства в нестабильные времена и её непоколебимой преданности европейскому проекту", – подчеркнул он.

Президент Евросовета отметил, что с целью обеспечения плавного перехода к следующему руководству ЕЦБ процесс назначения преемника начнётся уже 29 октября.

Стоит отметить, что в августе СМИ писали, что Всемирный экономический форум пытался убедить Лагард занять пост его следующего председателя, и она, похоже, готова это сделать.

А в конце сентября она отвергла возможность своего участия в выборах президента Франции, заявив, что это "не самая лучшая идея".