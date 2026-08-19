Bloomberg: голова ЄЦБ, схоже, готова очолити Всесвітній економічний форум

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) досі намагається переконати голову Європейського центрального банку Крістін Лагард обійняти посаду його наступної голови, й вона, схоже, готова це зробити.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, пише "Європейська правда".

Це питання, за даними агентства, обговорювалося на засіданні правління організації цього тижня. Лагард, судячи з усього, готова обійняти цю посаду, зазначили джерела.

Однак, за словами одного з них, Лагард хоче переконатися, що напруженість у відносинах між ВЕФ та його засновником і колишнім головою Клаусом Швабом повністю усунута.

Лагард вже давно пов’язують із посадою у ВЕФ, і ці припущення посилилися після раптового відходу Шваба у квітні 2025 року.

Шваб пішов з посади на тлі розслідування щодо ймовірних фінансових зловживань. Його було виправдано, проте напруженість між двома сторонами зберігається.

Спекуляції щодо того, що Лагард достроково залишить ЄЦБ заради роботи у ВЕФ, частково підживлюються її власними заявами. Вона відмовилася взяти на себе зобов’язання допрацювати до кінця терміну повноважень, який триває до жовтня 2027 року, часто ухиляючись від запитань на цю тему.

У ЄЦБ вже вишикувалася черга потенційних претендентів на посаду президента, які можуть замінити Лагард. Уряд Нідерландів підтримав колишнього голову центрального банку Клааса Кнота як кандидата від країни, тоді як Німеччина ще розглядає можливість висунення кандидатури голови Бундесбанку Йоахіма Нагеля.

Іспанія також висловила свою зацікавленість і має намір підтримати Пабло Ернандеса де Коса, колишнього голову Банку Іспанії, який наразі очолює Банк міжнародних розрахунків.

У 2024 році опитування майже 1160 працівників Європейського центрального банку, регулятора єврозони, виявило, що більшість негативно та вкрай негативно оцінює перші чотири з восьми років діяльності його голови Крістін Лагард.