17 листопада у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі проведуть "Рамштайн" з оборони України

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у вівторок, 17 листопада, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили у пресслужбі НАТО.

Зустріч Контактної групи з питань оборони України 17 листопада скликають Велика Британія та Німеччина, що співголовуватимуть на "Рамштайні".

"У вівторок, 17 листопада 2026 року, Велика Британія та Німеччина проведуть засідання Контактної групи з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО", – йдеться у повідомленні Альянсу.

Формат "Рамштайн" був започаткований у квітні 2022 року за ініціативи США для координації військової допомоги Україні. До нього входять понад 50 країн. Після зміни влади в США у січні 2025 року засідання Контактної групи очолюють Велика Британія та Німеччина.

Як повідомляла "Європейська правда", під час попереднього, 36-го засідання "Рамштайн" на початку вересня 2026 року, партнери оголосили про нові внески для посилення України на полі бою.

Зокрема, Німеччина на "Рамштайні" 8 вересня оголосила про передачу Україні ракет PAC-2 з арсеналів Бундесверу.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також оголосив про початок реалізації проєкту "Купол над містом" (City Dome), який має за мету створення щита для захисту українських міст від атак російських ракет та дронів.