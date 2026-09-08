Німеччина на "Рамштайні" оголосила про передачу Україні ракет PAC-2 з арсеналів Бундесверу

Німеччина передасть Україні ракети-перехоплювачі PAC-2 з власних арсеналів та закликає інші держави це зробити.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перед початком засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), яке відбувається 8 вересня у форматі відеоконференції.

Пісторіус оголосив про передачу Україні ракет PAC-2 з запасів Бундесверу.

"Я вирішив… терміново поставити Україні вкрай необхідні ракети-перехоплювачі PAС-2 із запасів Бундесверу. Я звертаюся до всіх членів UDCG із закликом переглянути власні запаси та здійснити аналогічні поставки", – заявив Пісторіус.

Він наголосив, що протиповітряна оборона – найневідкладніша вимога України.

Пісторіус не уточнив, скільки саме ракет буде передано.

"Оскільки Росія просувається на лінії фронту лише дуже повільно, вона намагається зруйнувати економічну базу та критичну інфраструктуру України шляхом повітряних нальотів на портові споруди, електростанції та інші цивільні цілі. На жаль, ми можемо очікувати, що російські повітряні нальоти знову почастішають, як тільки температура впаде, і тоді збитки будуть ще більшими", – спрогнозував міністр оборони Німеччини.

Він закликав усіх союзників "вжити правильних заходів для підвищення стійкості України".

"Я усвідомлюю, що нелегко досягти балансу між власними вимогами безпеки та терміново необхідною підтримкою України. Але, будь ласка, якщо ви сумніваєтеся, вирішуйте на користь України. З точки зору НАТО, подальші суттєві поставки союзниками ракет-перехоплювачів Patriot є прийнятними", – підкреслив Борис Пісторіус.

Як повідомляла "Європейська правда", цього ж дня стало відомо, що ЄС погодився на закупівлю ракет до Patriot для України на 3,2 млрд євро.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас анонсувала, що кілька держав Євросоюзу під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Віклоу (Ірландія) 2 вересня дали нові обіцянки щодо передачі Україні ракет-перехоплювачів.

8 вересня стало відомо, що Велика Британія виділяє 100 млн фунтів стерлінгів (135 млн доларів) на пакет (в рамках ініціативи PURL) засобів протиповітряної оборони для України напередодні зими, який включає ракети до Patriot.