17 ноября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проведут "Рамштайн" по обороне Украины

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится во вторник, 17 ноября, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщили в пресс-службе НАТО.

Встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины 17 ноября созывают Великобритания и Германия, которые будут сопредседательствовать на "Рамштайне".

"Во вторник, 17 ноября 2026 года, Великобритания и Германия проведут заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО", – говорится в сообщении Альянса.

Формат "Рамштайн" был создан в апреле 2022 года по инициативе США для координации военной помощи Украине. В него входят более 50 стран. После смены власти в США в январе 2025 года заседания Контактной группы возглавляют Великобритания и Германия.

Как сообщала "Европейская правда", во время предыдущего, 36-го заседания "Рамштайн" в начале сентября 2026 года, партнеры объявили о новых вкладах для укрепления Украины на поле боя.

В частности, Германия на "Рамштайне" 8 сентября объявила о передаче Украине ракет PAC-2 из арсеналов Бундесвера.

Министр обороны Германии Борис Писториус также объявил о начале реализации проекта "Купол над городом" (City Dome), цель которого – создание щита для защиты украинских городов от атак российских ракет и дронов.