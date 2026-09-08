Пісторіус анонсував проєкт "Купол над містом" для захисту міст України від атак Росії

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про початок реалізації проєкту "Купол над містом" (City Dome), який має за мету створення щита для захисту українських міст від атак російських ракет та дронів.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", Пісторіус заявив перед початком засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), яке відбувається 8 вересня у форматі відеоконференції.

Німеччина долучається до проєкту "Купол над містом", який має захистити міста України від атак РФ.

"Я радий, що важливий проєкт City Dome зараз реалізується. У межах цього проєкту Німеччина підтримає створення щита для захисту українських міст від атак безпілотників та ракет", – повідомив Пісторіус.

Він додав, що, окрім зміцнення протиповітряної оборони України, Німеччина робить значний внесок у нарощування інших спроможностей Збройних сил України.

"Ми продовжуватимемо безперервні постачання безпілотників та боєприпасів великої дальності для стабілізації фронту. Окрім поточних заходів підтримки, Німеччина профінансує кілька десятків тисяч снарядів великої дальності для артилерії. Боєприпаси будуть закуплені через Британський консорціум артилерії та протиповітряної оборони та надані Україні", – розповів міністр оборони Німеччини.

Як повідомляла "Європейська правда", також Україна закупить кілька тисяч ракет IRIS-T в Німеччині на кошти Євросоюзу.

Також Німеччина на "Рамштайні" 8 вересня оголосила про передачу Україні ракет PAC-2 з арсеналів Бундесверу.

Також стало відомо, що ЄС погодився на закупівлю ракет до Patriot для України на 3,2 млрд євро.

Своєю чергою, Велика Британія виділяє 100 мільйонів фунтів стерлінгів (135 млн доларів) на пакет (в рамках ініціативи PURL) засобів протиповітряної оборони для України напередодні зими, який включає ракети до Patriot.