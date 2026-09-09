ППО і дрони: у Міноборони підбили підсумки 36-го засідання у форматі "Рамштайн"

За підсумками 36-го засідання в форматі "Рамштайн" партнери оголосили про нові внески для посилення України на полі бою.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Міноборони.

Як зазначається, засоби протиповітряної оборони, дрони та снаряди для Сил оборони є ключовими результатами 36-го засідання Контактної групи з питань оборони України.

У Міноборони, зокрема, повідомили, що Німеччина оголосила нові поставки ракет-перехоплювачів до систем Patriot та літаків F-16, а також закупівлі дронів.

Велика Британія спрямує 100 млн фунтів на постачання американського озброєння через механізм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Також Британія забезпечить постачання додаткових 95 тисяч дронів до кінця року та десятків тисяч артилерійських снарядів підвищеної дальності за кошти інших країн.

Нідерланди оголосили $300 млн внеску у проєкт "Лінія дронів" та передачу 300 ракет проти БпЛА.

Естонія продовжить підтримку України у 2027 році на рівні щонайменше 0,25% ВВП.

Норвегія передасть оголошений раніше пакет у розмірі $200 млн на закупівлю ракет Patriot.

Іспанія спрямує 2 млн євро на пальне через Агенцію НАТО з підтримки та постачання. Також іспанська підтримка включатиме поставки ракет для ППО та артилерійських боєприпасів.

Литва оголосила $10 млн внеску в PURL.

Польща готує новий пакет допомоги на суму 50 млн євро, який, зокрема, включатиме засоби ППО.

Швеція передасть пакет підтримки на $28 млн. Він включає внесок у розмірі $14 млн у PURL.

"Міністерство оборони України вдячне кожному партнеру, який підтримує оборону України та допомагає зміцнювати Сили оборони на полі бою", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Німеччина на "Рамштайні" 8 вересня оголосила про передачу Україні ракет PAC-2 з арсеналів Бундесверу.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про початок реалізації проєкту "Купол над містом" (City Dome), який має за мету створення щита для захисту українських міст від атак російських ракет та дронів.